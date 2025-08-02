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02 августа 2025 в 21:14

Украина бросила на границе с Грузией 90 своих граждан

Омбудсмен Колесник-Лавинская: Киев не принимает депортированных из РФ украинцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уполномоченный по правам человека и ребенка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала, что 90 украинцев, в том числе бывших военнопленных, застряли на приграничном КПП «Верхний Ларс» из-за отказа Киева их забрать. Они размещены в подвальном помещении, передает Telegram-канал военно-гражданской администрации Харьковской области.

Киевский режим, вместо того чтобы спасать своих граждан, затягивает подтверждение их личностей и выдачу документов, рассматривая этих людей как политический инструмент,подчеркнула Колесник-Лавинская.

Свобода депортированных украинцев ограничена, им разрешаются 15-минутные прогулки по строгому графику, рассказала омбудсмен. Для них также закрыт доступ к магазинам, воду и еду поставляют волонтеры, добавила уполномоченный по правам человека. Грузинская сторона отказывается принимать украинцев без гарантии дальнейшего транзита.

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с возвращенными из украинского плена россиянами. Омбудсмен проводила их в Смоленскую область и пообещала, что их обеспечат лекарствами и всем необходимым.

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