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25 июля 2025 в 14:39

Возвращенных из украинского плена россиян пообещали обеспечить лекарствами

Москалькова пообещала обеспечить возвращенных с Украины граждан всем необходимым

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: NEWS.ru

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с возвращенными из украинского плена россиянами. Омбудсмен проводила их в Смоленскую область и пообещала, что их обеспечат лекарствами и всем необходимым, передает корреспондент NEWS.ru.

Все будет хорошо. Там на месте вам дадут телефоны, обеспечат всем необходимым на первое время <…> пока вы доедете до Смоленска, мы уже там обеспечим [вас лекарствами], в Смоленске, — сказала Москалькова.

Также один из вернувшихся мужчин попросил омбудсмена помочь с въездом из Белоруссии его родных, пояснив, что там у него жена, дети и родители. Москалькова пообещала заняться этим вопросом.

Ранее Москалькова сообщила, что Украина продолжает удерживать 30 жителей Курской области, несмотря на данные ранее обещания об их возвращении. По словам омбудсмена, работа по освобождению российских граждан продолжается, в то время как украинская сторона до сих пор не выполнила взятые на себя обязательства.

Прежде она сообщила, что акция по взаимной передаче посылок для российских пленных на Украине будет продолжена. Она подчеркнула, что послания от родных вселяют веру и воодушевляют солдат, которые находятся на чужой земле.

Россия
Татьяна Москалькова
россияне
Украина
лекарства
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Ирина Ковган
И. Ковган
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