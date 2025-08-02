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02 августа 2025 в 22:10

Первый камень в строительство завода для ВСМ заложили под Новгородом

Камень в строительство завода плит для ВСМ заложили под Новгородом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Торжественная церемония закладки камня в строительство первого в России завода по изготовлению инновационных безбалластных рельсовых железнодорожных плит для высокоскоростной магистрали (ВСМ) прошла в Новгородской области, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в Telegram-канале. Он уточнил, что участие в церемонии начала строительства принял министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Эта стремительность, с которой реализуется уникальный для России проект, полностью соответствует духу новой высокоскоростной железнодорожной магистрали, — отметил Дронов.

Ранее министр энергетики страны Сергей Цивилев заявил, что завод полного цикла по созданию сжиженного природного газа может быть построен на территории России. Тем не менее, подчеркнул он, требуется локализация и дальнейшая адаптация для ключевых СПГ-технологий, особенно для проектов в Арктике.

До этого на выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге МАЗ представил газовый магистральный тягач и электрический мусоровоз, разработанные с учетом потребностей российских заказчиков. Заместитель генерального директора Минского автомобильного завода Оксана Михеева заявила, что предприятие активно развивает направление газомоторной техники, особенно в сегменте грузовых автомобилей.

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