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31 июля 2025 в 10:51

В Минэнерго рассказали, может ли Россия создать свой СПГ-завод

Цивилев: Россия обладает возможностями для строительства СПГ-завода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Завод полного цикла по созданию сжиженного природного газа может быть построен на территории России, сообщил министр энергетики страны Сергей Цивилев в комментарии порталу «ИнфоТЭК». Тем не менее, подчеркнул он, требуется локализация и дальнейшая адаптация для ключевых СПГ-технологий, особенно для проектов в Арктике.

Сейчас Россия уже имеет значительные успехи в создании собственных технологий и оборудования для строительства заводов СПГ, нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических комплексов. <...> В сфере СПГ-технологий Россия развивает собственное производство турбин и теплообменного оборудования, но ключевые технологии сжижения, особенно для арктических проектов, пока требуют адаптации и дальнейшей локализации, — сказал глава ведомства.

Ранее европейские аналитики сообщили о росте объемов поставок сжиженного природного газа из России в страны ЕС на 1,7% с начала нынешнего года. По их словам, Евросоюз импортировал 11 млрд кубометров ресурса. В особенности они обратили внимание на июньские поставки, когда рост превысил планку в 27%.

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