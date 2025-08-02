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02 августа 2025 в 21:20

Украинские БПЛА-камикадзе ударили по Горловке

ВСУ атаковали ударными беспилотниками Горловку в ДНР

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские беспилотники-камикадзе нанесли удары по Горловке в субботу, 2 августа, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. Населенный пункт расположен в Никитовском районе республики.

Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru): 16:50 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе... 20:20 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе, — проинформировало ведомство.

Ранее в результате атаки украинского дрона на центр Горловки один из жилых домов получил повреждения. Инцидент произошел в поселке Победа, который находится в Центрально-Городском районе. Информация о пострадавших не уточняется. Также неясно, жилой ли это дом.

До этого в Горловке в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали семь человек, включая ребенка. Мальчик 2015 года рождения получил травмы, у мужчины — серьезные повреждения, а у четырех женщин (1964, 1987, 1988 и 1968 годов рождения) — травмы средней тяжести. Также пострадал мужчина 1972 года рождения из-за взрыва боеприпаса с дрона ВСУ.

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