Шоколадные блины за считаные минуты: простой масленичный десерт с насыщенным вкусом, который легко повторить дома

Если хочется разнообразить масленичное меню, стоит попробовать шоколадные блины. Они получаются нежными, ароматными и выглядят необычно, поэтому быстро становятся любимым лакомством всей семьи. Такой вариант готовится просто и не требует редких продуктов.

Для теста понадобятся: половина литра молока, два яйца, 200 граммов муки, две столовые ложки какао-порошка, три столовые ложки сахара, щепотка соли и две столовые ложки растительного масла без запаха. Яйца взбивают с сахаром и солью до однородности, затем вливают половину молока и перемешивают. Муку просеивают вместе с какао-порошком и постепенно добавляют в смесь, чтобы не было комков. Далее вливают оставшееся молоко и растительное масло, доводя тесто до жидкой консистенции.

Хорошо разогретую сковороду слегка смазывают маслом, выливают половник теста и быстро распределяют по поверхности. Блины жарят до матовой поверхности, затем переворачивают и готовят еще 30–40 секунд. Подают горячими с творогом, вареньем, сгущенкой или свежими фруктами.

