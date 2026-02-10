Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 17:50

Шоколадную пасту больше не покупаю — готовлю дома сыр-намазку для сладких бутербродов: все смешал и готово!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В этом рецепте экспериментирую с разными видами шоколада — молочный, темный, с орехами. Каждый раз получается новый оттенок вкуса, но основа всегда остается безупречно нежной.

Для приготовления этого удивительного десерта мне понадобится: свежий творог 9% жирности (1 кг), качественный шоколад (300 г, молочный или темный — по вкусу), куриные яйца (4 шт.), сливочное масло (200 г), соль (2 ч. л.), лимонная кислота (1 ч. л.), пищевая сода (2 ч. л.), сахар (1 ч. л., можно регулировать по вкусу).

Начинаю с подготовки творога: обязательно протираю его через мелкое сито или измельчаю блендером — это ключевой момент для идеальной гладкой текстуры. Шоколад ломаю на кусочки, сливочное масло нарезаю, растапливаю их вместе на водяной бане, помешивая до однородности. В просторной жаропрочной миске соединяю протертый творог, растопленную шоколадно-масляную смесь, яйца, соль, лимонную кислоту, соду и сахар. Аккуратно и тщательно все перемешиваю. Теперь важный этап: помещаю миску на водяную баню и, постоянно помешивая деревянной лопаткой, прогреваю массу на медленном огне. Не допускаю закипания! Мешаю до тех пор, пока масса не станет абсолютно гладкой, однородной и начнет слегка отставать от дна и стенок миски. Это занимает примерно 15-20 минут. Готовую горячую массу быстро разливаю по заранее подготовленным небольшим формам (можно использовать силиконовые или керамические). Остужаю при комнатной температуре, затем убираю в холодильник для полного застывания минимум на 4-6 часов, а лучше на ночь. Храню в холодильнике до недели. Подаю как самостоятельный десерт с ягодами, в качестве намазки на тосты, крекеры или используют для приготовления чизкейков без выпечки.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

Проверено редакцией
Читайте также
Как в детстве и даже лучше: готовлю нежные ватрушки со штрейзелем — про пирожные можно забыть
Общество
Как в детстве и даже лучше: готовлю нежные ватрушки со штрейзелем — про пирожные можно забыть
«Наполеон» больше не готовлю — вместо него ленивые пирожные из слоеного теста: будут таять во рту
Общество
«Наполеон» больше не готовлю — вместо него ленивые пирожные из слоеного теста: будут таять во рту
Простой рецепт: смешайте грудку с яйцами и присыпьте зеленым лучком — вкусная запеканка за полчаса
Общество
Простой рецепт: смешайте грудку с яйцами и присыпьте зеленым лучком — вкусная запеканка за полчаса
Фаршированные перцы без мяса удивят сочностью: постный рецепт с овощной начинкой, который нравится даже гурманам
Общество
Фаршированные перцы без мяса удивят сочностью: постный рецепт с овощной начинкой, который нравится даже гурманам
Постная пицца без сыра и мяса удивит вкусом: простой домашний рецепт, который нравится всей семье
Общество
Постная пицца без сыра и мяса удивит вкусом: простой домашний рецепт, который нравится всей семье
еда
десерты
рецепты
советы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо возможное условие, при котором Франция забудет об Украине
В Москве жители охваченного огнем жилого дома просят о помощи
В Госдуме заявили, что россиянам не стоит мечтать о зарплате в 1 млн рублей
Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС
Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС
Россияне нашли фрагмент БПЛА после громкого взрыва в небе
Анджелина Джоли попала на камеру в откровенном наряде
Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей
Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток
Иностранцу вынесли приговор за попытку подорвать региональное правительство
Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026
Сочи угрожают вражеские дроны
Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе
Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок
Команда Слуцкого лишилась путевки в плей-офф ЛЧ Азии
«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья
Мастера маникюра устроили драку в салоне красоты и оказались в суде
Раскрыта причина переноса старта Crew Dragon к МКС с Федяевым на борту
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.