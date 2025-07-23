Шоколадно-ореховый вафельный торт — быстро и слишком вкусно для вас

Этот простой вафельный торт — настоящий хит из детства, который быстро готовится и покоряет своим вкусом. Главный секрет — качественные ингредиенты: берите лучшее сливочное масло и мед, чтобы добиться идеального результата. Попробуйте и убедитесь сами!
Ингредиенты (на 1 порцию)
- Готовые вафельные пласты — 1 упаковка (желательно тонкие)
- Сливочное масло — 200 г
- Сахар — 1 стакан
- Мед — 4 ст. ложки
- Какао-порошок — 2 ст. ложки
- Грецкие орехи — 1,5 стакана (нарезанные, не измельчённые)
Как приготовить вафельный торт
Шаг 1. Растопите сливочное масло в кастрюле на маленьком огне.
Шаг 2. Добавьте сахар и мед, хорошо перемешайте.
Шаг 3. Всыпьте какао, продолжайте мешать до однородности.
Шаг 4. Введите нарезанные грецкие орехи и перемешивайте смесь около 3 минут.
Шаг 5. Горячей шоколадно-ореховой массой аккуратно смажьте каждый вафельный пласт, кроме последнего.
Шаг 6. Накройте торт последним пластом.
Шаг 7. Поставьте на торт что-нибудь тяжёлое, чтобы слои хорошо склеились, и оставьте минимум на несколько часов, лучше на ночь.
Шаг 8. Нарежьте на кусочки и наслаждайтесь насыщенным вкусом домашнего торта.
Этот торт подойдет тем, кто ценит простоту и яркий вкус без лишних сложностей. Идеально для быстрого десерта и уютных домашних чаепитий.
Устали от обычных котлет и пюре? Этот рецепт станет настоящим спасением для вашего меню! Всего за час в духовке получается сразу и сочное мясо, и ароматный гарнир — идеально для занятых хозяек.