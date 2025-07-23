Шоколадно-ореховый вафельный торт — быстро и слишком вкусно для вас

Шоколадно-ореховый вафельный торт — быстро и слишком вкусно для вас

Этот простой вафельный торт — настоящий хит из детства, который быстро готовится и покоряет своим вкусом. Главный секрет — качественные ингредиенты: берите лучшее сливочное масло и мед, чтобы добиться идеального результата. Попробуйте и убедитесь сами!

Ингредиенты (на 1 порцию)

Готовые вафельные пласты — 1 упаковка (желательно тонкие)

Сливочное масло — 200 г

Сахар — 1 стакан

Мед — 4 ст. ложки

Какао-порошок — 2 ст. ложки

Грецкие орехи — 1,5 стакана (нарезанные, не измельчённые)

Как приготовить вафельный торт

Шаг 1. Растопите сливочное масло в кастрюле на маленьком огне.

Шаг 2. Добавьте сахар и мед, хорошо перемешайте.

Шаг 3. Всыпьте какао, продолжайте мешать до однородности.

Шаг 4. Введите нарезанные грецкие орехи и перемешивайте смесь около 3 минут.

Шаг 5. Горячей шоколадно-ореховой массой аккуратно смажьте каждый вафельный пласт, кроме последнего.

Шаг 6. Накройте торт последним пластом.

Шаг 7. Поставьте на торт что-нибудь тяжёлое, чтобы слои хорошо склеились, и оставьте минимум на несколько часов, лучше на ночь.

Шаг 8. Нарежьте на кусочки и наслаждайтесь насыщенным вкусом домашнего торта.

Этот торт подойдет тем, кто ценит простоту и яркий вкус без лишних сложностей. Идеально для быстрого десерта и уютных домашних чаепитий.

Устали от обычных котлет и пюре? Этот рецепт станет настоящим спасением для вашего меню! Всего за час в духовке получается сразу и сочное мясо, и ароматный гарнир — идеально для занятых хозяек.