Шоколад, вишня и секретный ингредиент! Готовлю брауни с пряным медом и соевым соусом. Вкус — волшебный

Щепотка соевого соуса в сладкой выпечке — гениальный ход шеф-поваров. Он не дает соленого вкуса, а работает как усилитель, раскрывая глубину шоколада и добавляя пикантную ноту, которая делает вкус брауни более сложным и интересным. Вместе с медом и пряностями это чистая магия.

Сначала готовлю пряный маринад для вишни: смешиваю 1 ст. л. меда, 1/2 ч. л. соевого соуса, 1/2 ч. л. корицы и 1/4 ч. л. молотого имбиря. Вишню (150 г, свежую или замороженную) смешиваю с маринадом и отставляю. Грецкие орехи (80 г) слегка обжариваю на сухой сковороде и крупно рублю. Шоколад (180 г) и сливочное масло (120 г) ломаю на куски, складываю в жаропрочную миску и растапливаю на водяной бане, помешивая. Снимаю с огня, даю немного остыть. В теплую шоколадную массу добавляю сахар (140 г) и перемешиваю. Затем добавляю по одному 3 яйца, каждый раз тщательно размешивая венчиком. Просеиваю в массу муку (90 г) и аккуратно замешиваю однородное тесто. Вмешиваю в тесто вишню вместе с маринадом и рубленые орехи. Духовку разогреваю до 180 °C. Форму (примерно 20×20 см) застилаю пергаментом и смазываю маслом. Выливаю тесто в форму и разравниваю. Выпекаю на среднем уровне 50–60 минут. Проверяю готовность: края должны отставать от формы, середина — быть влажной, но не жидкой. Зубочистка будет выходить с влажными крошками. Важно не пересушить. Даю брауни полностью остыть в форме, затем нарезаю на квадратики.

