https://static.news.ru/photo/00b24f0e-289f-11ea-9056-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

31 декабря станет выходным днём в Вооружённых силах РФ. Соответствующее решение принял глава Минобороны России Сергей Шойгу.

По его словам, рабочий день 31 декабря будет перенесён на субботу, 28 декабря.

Итак, 31 декабря является выходным во всех Вооружённых силах, — заявил министр на совещании.

Решение перенести рабочий день он объяснил тем, что окончание 2019 года проходит довольно напряжённо для ведомства. Поэтому рабочий день необходим для успешного завершения года, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 31 декабря не было сделано выходным в этом году из-за недостатка времени.