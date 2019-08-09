https://static.news.ru/photo/4df7db4c-bb91-11e9-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвящённое митингу за честные выборы, который организовали в Москве оппозиционеры. На акции выступали рэпер Face, «Кровосток» и IC3PEAK. Лидер «Ленинграда» намекает, что люди пришли на протест как на концерт, и даёт едкий совет, как можно увеличить число участников митинга.

«Тысяч сто собрать чтоб тусу,

Нужно было звать Рамштайн.

Сделать платный вход на митинг,

Ведь менты пришли уже.

Так могли бы в прибыль выйти,

На протестном кураже», — написал музыкант в Instagram.

В Москве 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг оппозиции «За допуск». По данным «Белого счётчика», акцию посетили почти 50 тысяч человек, МВД сообщает о 20 тысячах участников. К собравшимся присоединились журналисты Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, а также рэп-исполнители Oxxxymiron и Face, писал News.ru.