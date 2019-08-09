Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, посвящённое митингу за честные выборы, который организовали в Москве оппозиционеры. На акции выступали рэпер Face, «Кровосток» и IC3PEAK. Лидер «Ленинграда» намекает, что люди пришли на протест как на концерт, и даёт едкий совет, как можно увеличить число участников митинга.
«Тысяч сто собрать чтоб тусу,
Нужно было звать Рамштайн.
Сделать платный вход на митинг,
Ведь менты пришли уже.
Так могли бы в прибыль выйти,
На протестном кураже», — написал музыкант в Instagram.
В Москве 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг оппозиции «За допуск». По данным «Белого счётчика», акцию посетили почти 50 тысяч человек, МВД сообщает о 20 тысячах участников. К собравшимся присоединились журналисты Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, а также рэп-исполнители Oxxxymiron и Face, писал News.ru.