https://static.news.ru/photo/3768f0d8-d5e9-11e9-94d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ig Nobel Prize/Twitter

Церемония награждения за самые заметные нестандартные идеи и абсурдные научные исследования прошла в Гарвардском университете.

Учёным из Японии удалось установить, что пятилетний ребёнок вырабатывает за сутки около полулитра слюны, итальянский исследователь пришёл к выводу, что выпеченная в Италии пицца помогает от некоторых болезней, а техник из Ирана разработал устройство для смены подгузников у детей, сообщает RNS .

Награда в области экономики досталась международной группе учёных из Турции, Нидерландов и Германии, выяснявших, на купюрах какого государства больше всего бактерий. Они пришли к выводу, что самые грязные деньги — американские доллары и румынские леи.

Ранее News.ru писал, что российские учёные работают над научной аппаратурой «Мутация», которая позволит проводить на МКС биотехнологические эксперименты. Они позволят изучить изменения в микроорганизмах в условиях воздействия космического пространства.