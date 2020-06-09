«Шлю лучи поддержки»: Собчак призвала не судить Ефремова за ДТП

https://static.news.ru/photo/d3ebdd06-aa5c-11ea-a53e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярная телеведущая Ксения Собчак, комментируя ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, заявила, что артист сам себя уже наказал

Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову. Я всегда ценила его как актера и яркого человека. Поступку этому оправдания нет, если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтоб не сесть за руль, он может, — написала светская львица в Instagram.

Знаменитая блондин напомнила, что многие люди теряют себя из-за алкоголизма. По её словам, люди, осуждающие Ефремова, вчера поддерживали афроамериканца Джорджа Флойда, которого убил полицейский. Флойд действительно был преступником. Но при этом тысячи людей отреагировали на его смерть, устроив демонстрации. Именно от таких двойных стандартов мировое сообщество обязано избавиться, считает Собчак.

Авария произошла в понедельник на Смоленской площади. Водитель фургона Сергей Захаров, в которого врезался артист, скончался в больнице. В результате столкновения он получил сильные травмы: у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.

Как ранее передавал NEWS.ru, дело на Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии со смертельным исходом, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.