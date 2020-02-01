https://static.news.ru/photo/82d2e452-4470-11ea-bbaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов раскритиковал поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ с новыми штрафами за нарушение ПДД. По его словам, российские водители ежегодно платят почти по 100 млрд рублей штрафов, а теперь так называемые операторы видеокамер, фиксирующих нарушения, намерены собирать в шесть раз больше.

То, что частные компании пролоббировали увеличение скоростного потока в шесть раз — просто катастрофа. Сейчас такие операторы камер хотят больше — 600 млрд. Здесь формула «люди — новая нефть» начинает себя подтверждать финансово. Шестьсот миллиардов рублей — это львиная доля от экспорта нефти в нашей стране, — отметил Шкуматов в интервью «Звезде».

Также координатор движения выразил возмущение тем фактом, что в настоящий момент, по его мнению, на дорогах идёт «охота» за деньгами водителей.

Люди, у которых каким-то образом появились камеры в частном владении, охотятся за автовладельцами и ставят свои камеры не там, где опасно, а там, где водитель ошибётся с максимальной долей вероятности, — указал Шкуматов.

Он добавил, что поправки в таком виде принимать нельзя, поскольку «они вызовут жуткое общественное недовольство».

Ранее NEWS.ru сообщал, что штрафы за превышение скорости в России вырастут и будут начинаться от 3 тыс. рублей. Отказ от освидетельствования обойдётся водителям в 40 тыс. рублей. Новыми станут и санкции за перевозку детей без автокресел (5 тыс. рублей), за опасное вождение (5 тыс. рублей) и за отсутствие ОСАГО (1 тыс. рублей). Это следует из проекта нового КоАП.