Школы в большинстве регионов РФ вернулись к очным занятиям

https://static.news.ru/photo/5b779be2-5639-11eb-9296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В большинстве российских регионов школы возобновили очные занятия. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

С первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты, сегодня решение о полном возвращении всех классов в очный формат обучения приняла Москва, — цитирует его ТАСС.

Министр отметил, что данный факт свидетельствует об эффективности совместной работы с регионами по защите здоровья граждан.

Глава ведомства добавил, что «определённые точечные меры» ещё сохраняются на местах. При этом принимаемые решения о корректировке учебных графиков и каникул, а также дезинфекции помещений дают свои результаты. В настоящее время только девять школ остаются на карантине из-за коронавируса.

Ещё раз подчеркну наш приоритет — непрерывная работа системы образования и очный формат обучения, — сказал министр.

Как ранее писал NEWS ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные школьники вернуться к очному обучению с 18 января. При этом он подчеркнул, что школы должны отнестись максимально строго к соблюдению мер эпидемиологической безопасности. При выявлении даже одного случая заражения коронавирусом весь класс будет вновь переведён на дистанционное обучение.