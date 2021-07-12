Школьное питание в России сделают более пресным

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации питания в школах — пищеблоку рекомендовали снизить количество сахара и соли в еде. Документ опубликован на сайте ведомства. В целом новые рекомендации призваны сделать питание учеников более здоровым и сбалансированным.

Роспотребнадзором разработаны рекомендации по организации питания обучающихся, <...> которые направлены на организацию здорового питания, в том числе горячего, формирование принципов рационального, сбалансированного питания при оказании услуг по организации питания, — говорится в сообщении ведомства.

Из рациона детей также призвали убрать кондитерские изделия и колбасу. В базовом меню, разработанном Роспотребнадзором, будут блюда, учитывающие в том числе территориальные, национальные и другие особенности питания населения. На основе этого меню местные власти будут разрабатывать типовые наборы для каждого региона.

Ведомство уточнило, что завтрак ребёнка, например, должен составлять 20–25% от суточной калорийности, а обед — 30–35%.

Чтобы накормить ребёнка перед его выходом в школу, можно создать некоторое подобие шведского стола, как обычно делается в отелях. К тому же дети любят возможность выбора. Об этом ранее рассказала врач-диетолог, терапевт Анна Мелехина.