Школьников не переведут на удалёнку после осенних каникул

Переводить школьников на дистанционное обучение после осенних каникул не планируется. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, передаёт РИА Новости. Ранее руководству школ было разрешено вводить каникулы до 30 октября из-за эпидемиологической обстановки.

Министерство просвещения не планирует переводить школы на дистанционное обучение. В соответствии с указом президента, с 30 октября по 7 ноября устанавливаются нерабочие дни. Этот период как раз для многих школ совпадает с каникулами, — сказал Кравцов.

Он отметил, что из-за того, что срок каникул для школьников не увеличивается, Минпросвещения не видит необходимости в изменении учебных планов.

Ранее замруководителя учебной части Домашней школы «ИнтернетУрок» Лада Коновалова сообщила, что дистанционное обучение для школьников можно сделать эффективным, но для этого нужны правильные действия со стороны родителей. Важно сопровождать обучение ребёнка, поддерживать его, вселять уверенность в собственные силы и при этом отказаться выполнять домашнюю работу за него, а также исключить неконструктивную критику.