Стало известно, как сделать дистанционное обучение эффективным

Дистанционное обучение для школьников можно сделать эффективным, но для этого нужны правильные действия со стороны родителей. Они должны создать условия для вовлечения в работу и обеспечить детей своевременным отдыхом, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Важно сопровождать обучение ребёнка, поддерживать его, вселять уверенность в собственные силы и при этом отказаться выполнять домашнюю работу за ребёнка, а также исключить неконструктивную критику, — рассказала замруководителя учебной части Домашней школы «ИнтернетУрок» Лада Коновалова.

Руководитель академического отдела онлайн-школы «Коалиция» Денис Титов сказал о важности настроя: ученику нужно осознать, что «дистанционка» не каникулы. Недопустимо выходить в онлайн прямо из постели, нужно провести привычный ритуал перед учёбой: утренний туалет, завтрак.

При этом большую роль в качестве обучения играет отдых.

Идеально, если есть возможность после дистанционного урока выйти на прогулку, позаниматься спортом или просто сделать что-то своими руками. Если у ребёнка есть любимое хобби, например рисовать или лепить, то отлично отводить на это время в перерывах между онлайн-уроками, — говорит методист TutorOnline Антонина Близнюк.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, касающихся сферы образования в России. Одними из самых цитируемых пунктов стали требования снизить количество контрольных работ, популяризировать конкурс «Учитель года», а также убрать из законодательства понятие «образовательная услуга».