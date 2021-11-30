Школьники в Европе пожаловались на проблемы с дистанционным образованием

Согласно данным опроса GoStudent, подавляющее большинство (80%) европейских детей и подростков во время пандемии столкнулись с проблемами, связанными с дистанционным обучением. При этом 60% опрошенных заявили, что им тяжело учиться дистанционно из-за отсутствия социальных связей, пишет «Газета.Ru».

Среди основных причин респонденты называли отсутствие социальных связей (60%), трудности с концентрацией внимания в экосистеме онлайн-класса (41%), сложности с пониманием тематического материала в онлайн-формате (35%), — говорится в отчётах исследования.

Помимо этого несовершеннолетние участники опроса пожаловались на нехватку пространства для учёбы, а также рассказали о возникающих проблемах с техническим оборудованием. При этом с проблемами обучения в период пандемии не столкнулись всего 20% респондентов.

Опрос проводился с 1 по 16 октября среди 5767 детей в возрасте с 10 до 18 лет, проживающих во Франции, Австрии, Германии, Италии, Нидерландах, Испании и Великобритании.

Ранее психолог Андрей Зберовский посоветовал родителям школьников, обучающихся дистанционно, обеспечить детям чередование деятельности: например, добавить разминку или настольные игры. Он объяснил, что также не стоит ограничивать школьников в общении со сверстниками и при этом нужно проконтролировать соблюдение режима.