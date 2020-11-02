Школьник из Челябинской области побеседовал с Путиным

https://static.news.ru/photo/91b9ddfc-1d20-11eb-b0a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Школьник Иван Савинов из города Снежинск Челябинской области рассказал о своих впечатлениях после общения с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, он давно хотел пообщаться с президентом.

Думал вживую, а тут такая возможность представилась — онлайн, но эмоции те же, если бы я общался вживую, это же прямой эфир. Я понимаю масштаб мероприятия, куда я попал. Доволен очень, — отметил Савинов, слова которого приводит РИА Новости.

Иван Савинов является финалистом конкурса «Большая перемена». Мальчик пообщался с президентом из «Артека» с помощью видеосвязи. Он поблагодарил главу государства за возвращение Крыма в состав России.

Ранее NEWS.ru писал, что во время общения Путина со школьниками слово получила 15-летняя Елизавета Должникова из Благовещенска. Узнав, что девушка с детства занимается фольклорным пением, президент попросил её исполнить какую-нибудь песню. Елизавета спела отрывок из песни, посвящённой России, на что Путин отреагировал с восторгом.