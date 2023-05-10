Школа при посольстве России в Польше возобновила занятия в новом здании

Фото: РИА Новости

Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве. 1 марта прошлого года Польша объявила, что начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве

Школа при посольстве России в Варшаве возобновила занятия после изъятия здания, сообщил РИА Новости директор учебного заведения Леонид Щукин. По его словам, педагоги готовы к работе, полностью оборудованы 18 кабинетов.

Учителя готовы. Школа начинает работать. Все по расписанию. Все 18 кабинетов подготовлены и находятся в том состоянии, в каком они были. Все оборудование перевезено, все подключено, — заявил Щукин.

29 апреля полиция Варшавы ворвалась в здание, где ранее располагалась школа консульства России, и потребовала покинуть помещение. В тот же день ученики и педагоги выехали из здания с вещами. Активисты «Молодой гвардии „Единой России“» и Волонтерской роты «Боевого братства» организовали митинг у посольства Польши в Москве против действий польских властей.

Власти Польши отказываются признать собственностью России здания российского посольства в Варшаве, расположенные на улице Бетховена. Также предметом спора с польскими властями являются здания генконсульства России в Гданьске. При этом в отношении служебного комплекса посольства у властей Польши претензий нет.