Около 500 человек вышли на митинг у посольства Польши из-за школы в Варшаве

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Активисты «Молодой гвардии „Единой России“» и Волонтерской роты «Боевого братства» организовали митинг у посольства Польши в Москве против действий польских властей в отношении школы при российском посольстве в Варшаве. Глава федерального штаба Волонтерской роты Дмитрий Потапов сообщил РИА Новости, что в акции участвуют около 500 человек.

Мы выступаем против того, что польские власти сегодня приняли решение выдворить из школы, которая находится в российском посольстве в Варшаве, детей и всех преподавателей. <...> Мы не потерпим такого поведения, не потерпим такого отношения к нашим детям, — сказал Потапов.

Руководитель штаба Волонтерской роты подчеркнул, что ультиматум польских властей, потребовавших освободить здание школы до 19:00, направлен прежде всего против детей. По словам Потапова, эти действия Варшавы никак не связаны с политикой. Он добавил, что участники акции у стен польской дипмиссии в Москве будут скандировать, что власти Польши «воюют с детьми» и «поступают, как фашисты».

29 апреля в Варшаве полицейские и представители местной власти ворвались в школу при посольстве России и заявили сотрудникам учреждения, что они должны покинуть здание до 19:00, сообщал советник — посланник дипмиссии РФ Андрей Ордаш. В МИД России пообещали, что данный шаг Варшавы не останется без «жесткой реакции» Москвы.