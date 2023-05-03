Польша не признает собственностью РФ несколько зданий консульств Власти Польши не признают собственностью России жилой комплекс посольства РФ в Варшаве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Польши отказываются признать собственностью России здания российского посольства в Варшаве, расположенные на ул. Бетховена, передает ТАСС со ссылкой на сообщение российского диппредставительства в республике. Также предметом спора с польскими властями являются здания генконсульства России в Гданьске.

Жилой комплекс на ул. Бетховена польские власти отказываются признавать собственностью Российской Федерации, — заявили в представительстве.

При этом в дипмиссии отметили, что в отношении служебного комплекса посольства у властей Польши претензий нет.

Ранее временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевски посетил здание МИД в Москве, где ему был выражен решительный протест в связи с изъятием здания российской школы в Варшаве. 29 апреля сотрудники польской полиции и представители варшавской мэрии ворвались на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее изъятия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что такие действия властей не могут оставаться без последствий. До этого посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что из-за инцидента с российской школой Москва имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений с Польшей.