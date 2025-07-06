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06 июля 2025 в 05:31

Шкмерули: грузинская курочка, от которой слюнки текут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, что меня больше всего покорило в грузинской кухне? Удивительная простота и потрясающий вкус! Шкмерули стало моим любимым блюдом — готовится элементарно, а результат просто восхитительный.

История этого блюда такая же душевная, как и его вкус. Говорят, крестьянин из села Шкмери просто смешал то, что было под рукой, — курицу, молоко и чеснок. И получилось настоящее кулинарное чудо!

Ингредиенты

  • Курица (цыпленок) — 600 г
  • Молоко — 100 мл
  • Вода — 80 мл
  • Чеснок — 4–5 зубчиков
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Курицу солим, смазываем маслом и запекаем в духовке при 200 °C 30–40 минут, периодически поливая выделившимся соком. Пока курочка румянится, готовим волшебный соус: смешиваем молоко, воду и измельченный чеснок, доводим до кипения.

Готовую курицу разрезаем на порции и сразу опускаем в горячий соус. Главный секрет — курочка должна быть очень горячей, тогда она впитает весь аромат чесночно-молочной смеси.

Подавайте с грузинским хлебом и свежей кинзой. Хрустящая корочка, нежное мясо и божественный соус — это настоящий праздник вкуса!

Знаете ли вы, что вода после варки картошки — настоящая кулинарная находка? Этот простой ингредиент способен преобразить многие блюда на вашей кухне.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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