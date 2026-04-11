Щи готовлю так и экономлю — делаю без мяса, но уплетают все!

Вся магия этого супа рождается благодаря медленному томлению. Именно оно превращает простую квашеную капусту в нежную сложную основу, а грибной бульон — в насыщенную ароматную эссенцию, которая делает щи по-настоящему богатыми даже без мяса.

Что понадобится

500 г квашеной капусты, 50 г сушеных лесных грибов, луковица, морковь, 3-4 картофелины, 2 ст. л. томатной пасты, 3-4 ст. л. растительного масла, 2 лавровых листа, 3-4 зубчика чеснока, соль, зелень.

Как я готовлю

Грибы заливаю 1,5 л холодной воды на 3 часа. Капусту промываю. Грибы с настоем варю 30 минут, вынимаю, бульон процеживаю.

Капусту с томатной пастой и 500 мл кипятка томлю под крышкой 1,5 часа. Лук с морковью пассерую. Картофель припускаю почти до готовности.

В кастрюлю с капустой добавляю овощи, картофель, грибы, бульон и лавровый лист. Варю 40 минут. Солю в конце. Даю настояться. Чеснок растираю с солью, кладу в тарелку, посыпаю зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.