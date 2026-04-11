11 апреля 2026 в 07:30

Щи готовлю так и экономлю — делаю без мяса, но уплетают все!

Вся магия этого супа рождается благодаря медленному томлению. Именно оно превращает простую квашеную капусту в нежную сложную основу, а грибной бульон — в насыщенную ароматную эссенцию, которая делает щи по-настоящему богатыми даже без мяса.

Что понадобится

500 г квашеной капусты, 50 г сушеных лесных грибов, луковица, морковь, 3-4 картофелины, 2 ст. л. томатной пасты, 3-4 ст. л. растительного масла, 2 лавровых листа, 3-4 зубчика чеснока, соль, зелень.

Как я готовлю

Грибы заливаю 1,5 л холодной воды на 3 часа. Капусту промываю. Грибы с настоем варю 30 минут, вынимаю, бульон процеживаю.

Капусту с томатной пастой и 500 мл кипятка томлю под крышкой 1,5 часа. Лук с морковью пассерую. Картофель припускаю почти до готовности.

В кастрюлю с капустой добавляю овощи, картофель, грибы, бульон и лавровый лист. Варю 40 минут. Солю в конце. Даю настояться. Чеснок растираю с солью, кладу в тарелку, посыпаю зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль оценил идею заключения перемирия с «Хезболлой»
«Беззубая» тактика ВСУ, гибель мобилизованных: новости СВО к утру 11 апреля
Киркоров, Калашникова, Керимова: как празднует Пасху пафосная Рублевка
Российские ученые оказались на пороге открытия в лечении болезни Паркинсона
Эксперт раскрыл, в каком случае Израиль может нанести ядерный удар по Ирану
Стало известно, как РКС проверит книги по закону о наркотиках
Премьера Британии осудили за «легкомысленный» отпуск в Испании
В России возобновили охоту на экс-главу СНБО Украины
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 апреля: инфографика
Поразили более 350 бойцов и станции Starlink: успехи ВС РФ к утру 11 апреля
Почти 100 «птичек» ВСУ уничтожили над Россией за ночь
Стало известно об исчезновении одного из самых дорогих дронов США
В США задались вопросом о роли Рубио в переговорах с другими странами
Трамп обратился к Нетаньяху с важной и неожиданной просьбой
В Роскачестве назвали два шага для пересчета платы за ЖКХ
Кому лето и +24, а кому зима с -26: погода в РФ на неделе с 13 по 19 апреля
Стало известно, как мошенники обманывают россиян с помощью платежей за ЖКУ
Названа дата выпускных балов в российских школах
Первая за полвека миссия к Луне завершилась: как «Орион» вернулся на Землю
Минобороны РФ раскрыло, какой тактики придерживаются ВСУ
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Натираю на терке — и в лаваш. Весенние рулетики с яйцом и сыром — лучше любой выпечки
