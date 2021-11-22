Шевченко раскритиковал идею запретить СМИ указывать национальность

Запрет на указание в СМИ национальности преступников — это недопустимое вторжение в свободу слова журналистов, считает политик Максим Шевченко. По его мнению, с тем же успехом можно не упоминать и национальность преступников, ответственных за холокост, пишет «НСН».

Я против того, чтобы на уровне закона указывать журналистам, что им писать, а что не писать, и регламентировать сам дискурс о преступниках. Тогда не будем упоминать, что Гитлер или Гиммлер были немцами. По логике этого закона, надо не упоминать тех преступников, которые организовали холокост, — возмутился Шевченко.

Даже если учитывать то, что этот законопроект затрагивает только принадлежность преступников к народам Российской Федерации, он всё равно неточен, потому что не все немцы были нацистами, заверил Шевченко. Даже если русский человек убил другого человека, это не значит, «что все русские такие».

Поэтому я считаю, что это недопустимое вторжение в зону свободы слова и журналистской профессии. Мы же не указываем Рамзану Ахматовичу (главе Чечни Рамзану Кадырову. — NEWS.ru), как ему управлять Чеченской Республикой, — резюмировал Шевченко.

Ранее доктор Мясников оценил последствия запрета на упоминание национальности преступников в СМИ. По его мнению, акцентирование на национальности может привести к разжиганию национальной розни, однако запрет для СМИ может повлечь и отрицательные последствия.

Парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить публикацию в СМИ информации о национальности правонарушителей. Документ есть в электронной базе данных ГД, он подразумевает поправки в 4-ю статью федерального закона «О средствах массовой информации». Запрет этот поддержал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Вопрос об упоминании в прессе национальности преступников поднялся после ряда драк в Москве с участием выходцев с Кавказа и из Средней Азии.