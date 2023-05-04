«Шеф всегда все разрулит»: сотрудница Зайцева о работе с ним Сотрудница Зайцева рассказала, что модельер умел найти подход к каждому

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вячеслав Зайцев

Сотрудница модельера Вячеслава Зайцева Наталья Федянина, работавшая с ним около 30 лет, рассказала NEWS.ru, что считает умершего начальника талантливым и надежным человеком. По ее словам, он умел найти подход как к клиентам, так и к сотрудникам.

За его широкой спиной никогда за столом не было страшно, когда с клиентами общались. Потому что шеф всегда все разрулит. Он как сканер просканирует, найдет характер человека, это гениально, — сказала Наталья.

При этом спикер уточнила, что модельер иногда отчитывал сотрудников, если они были одеты не по форме или женщины приходили без губной помады. По словам Натальи, это мотивировало окружающих соответствовать Зайцеву, который был одет «с иголочки». Наталья подчеркнула, что Зайцев был для нее наставником, работа с которым дарила необыкновенное настроение и ощущение альтернативного мира, где все искрится и сияет.

Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев и знаменитая манекенщица Регина Збарская в 1963 году Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев и знаменитая манекенщица Регина Збарская в 1963 году Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев за работой над новой коллекцией женской одежды, 1964 год Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев за работой над новой коллекцией женской одежды, 1964 год Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев во время прогулки по Москве Фото: Мирослав Муразов/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев во время прогулки по Москве Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев с сыном Егором Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев с сыном Егором Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник Общесоюзного Дома моделей одежды Вячеслав Зайцев в 1971 году Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник Общесоюзного Дома моделей одежды Вячеслав Зайцев в 1971 году Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев в мастерской Общесоюзного Дома моделей одежды, 1974 год Фото: Борис Бабанов/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев в мастерской Общесоюзного Дома моделей одежды, 1974 год Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев. Последние штрихи перед показом Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Михайлович Зайцев. Последние штрихи перед показом Фото: орис Кауфман/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев в 1978 году Фото: орис Кауфман/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев в 1978 году Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев, 1985 год Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Зайцев, 1985 год Фото: Юрченко/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев (на переднем плане) во время показа новых моделей, 1986 год Фото: Юрченко/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев (на переднем плане) во время показа новых моделей, 1986 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Михайлович Зайцев с моделями Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Художник-модельер, руководитель московского Дома моды на проспекте Мира Вячеслав Михайлович Зайцев с моделями Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев со своими моделями на презентации журнала «Московский стиль», 1991 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев со своими моделями на презентации журнала «Московский стиль», 1991 год Фото: Александр Макаров/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами во время шоу-программы «Фантазмы, или Ностальгия по красоте», проходившей в киноконцертном зале «Россия», 1992 год Фото: Александр Макаров/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев с манекенщицами во время шоу-программы «Фантазмы, или Ностальгия по красоте», проходившей в киноконцертном зале «Россия», 1992 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев, 1994 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Художник-модельер Вячеслав Зайцев, 1994 год Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев (справа) поздравляет режиссера Галину Волчек (слева) с днем рождения Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев (справа) поздравляет режиссера Галину Волчек (слева) с днем рождения Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Слева направо: российский модельер Вячеслав Зайцев, актриса Академического театра им. Евгения Вахтангова Людмила Максакова и режиссер театра «Ленком» Марк Захаров на вручении Международной премии Станиславского, 2000 год Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Слева направо: российский модельер Вячеслав Зайцев, актриса Академического театра им. Евгения Вахтангова Людмила Максакова и режиссер театра «Ленком» Марк Захаров на вручении Международной премии Станиславского, 2000 год Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Российский модельер Вячеслав Зайцев (справа) и народный артист СССР Владимир Зельдин (слева), ставший лауреатом премии «Стиль года — 2005» , на торжественной церемонии награждения III Национальной премией в московском театре «Новая опера» Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости Российский модельер Вячеслав Зайцев (справа) и народный артист СССР Владимир Зельдин (слева), ставший лауреатом премии «Стиль года — 2005» , на торжественной церемонии награждения III Национальной премией в московском театре «Новая опера» Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре «Новая опера» на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев и певица Эдита Пьеха в московском театре «Новая опера» на торжественном вечере, посвященном 70-летию модельера Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала GQ «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Модельеры Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин (слева направо) перед началом церемонии вручения премий журнала GQ «Люди года 2007» в фойе театра Et Cetera Фото: Антон Денисов/РИА Новости Руководитель русского издания журнала о моде L'Officiel Эвелина Хромченко, модельер Вячеслав Зайцев и телеведущая Арина Шарапова (слева направо) на показе новой коллекции Юлии Далакян сезона «Осень — зима» — 2009/10 в рамках Russian Fashion Week Фото: Антон Денисов/РИА Новости Руководитель русского издания журнала о моде L'Officiel Эвелина Хромченко, модельер Вячеслав Зайцев и телеведущая Арина Шарапова (слева направо) на показе новой коллекции Юлии Далакян сезона «Осень — зима» — 2009/10 в рамках Russian Fashion Week Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Инна Чурикова и модельер Вячеслав Зайцев в ГУМе на открытии бутика Alberta Ferretti, где состоялся показ коллекции «Осень —зима» — 2010/11 модельера Альберты Ферретти Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актриса Инна Чурикова и модельер Вячеслав Зайцев в ГУМе на открытии бутика Alberta Ferretti, где состоялся показ коллекции «Осень —зима» — 2010/11 модельера Альберты Ферретти Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев и итальянская актриса Орнелла Мути на показе коллекции марки Basharatyan V британского дизайнера Виктории Башаратьян в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев и итальянская актриса Орнелла Мути на показе коллекции марки Basharatyan V британского дизайнера Виктории Башаратьян в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia Фото: Илья Питалев/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев и основатель и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля, 2013 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев и основатель и президент благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля, 2013 год Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Генеральный директор ММКФ Наталья Сёмина, модельер Вячеслав Зайцев и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков (слева направо) на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре «Россия» Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Генеральный директор ММКФ Наталья Сёмина, модельер Вячеслав Зайцев и президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков (слева направо) на церемонии открытия 37-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре «Россия» Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели и модельер Вячеслав Зайцев (справа) на коктейле по случаю выхода рейтинга «100 самых стильных» по версии журнала GQ в ресторане Valenok в Москве, 2015 год Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели и модельер Вячеслав Зайцев (справа) на коктейле по случаю выхода рейтинга «100 самых стильных» по версии журнала GQ в ресторане Valenok в Москве, 2015 год Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова на пресс-конференции, посвященной празднованию ее юбилея. Справа — модельер Вячеслав Зайцев, 2017 год Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова на пресс-конференции, посвященной празднованию ее юбилея. Справа — модельер Вячеслав Зайцев, 2017 год Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe «Ноктюрн» в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке «Зарядье», 2022 год Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Модельер Вячеслав Зайцев на показе своей коллекции pret-a-porter de luxe «Ноктюрн» в рамках Московской недели моды в Большом амфитеатре в парке «Зарядье», 2022 год Фото: Евгения Новоженина/Новости Вячеслав Зайцев Фото: Евгения Новоженина/Новости Вячеслав Зайцев

Ранее бывший директор Дома моды Вячеслава Зайцева и близкий друг покойного модельера Николай Головин назвал издевательством решение похоронить Зайцева на сельском кладбище в Щелково. Сообщалось, что такое решение приняли родственники модельера, так как кутюрье заявил, что «хочет лежать возле дома».