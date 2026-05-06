Шашлык из свинины в духовке — сочный, как на мангале, и без хлопот с костром

Думаете, настоящий шашлык бывает только на природе? Спорим, свинина, запеченная в духовке на противне, ничуть не уступает своему «костровому» собрату? Она сочная, мягкая и с тем самым узнаваемым вкусом.

Что понадобится

свинина (шея или лопатка) — 1 кг, лук репчатый — 4 шт., уксус столовый 9% — 4 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., соль — 2 ч. л., перец черный молотый — 1 ч. л.

Как готовлю

Мясо мою, тщательно обсушиваю бумажными полотенцами и нарезаю кубиками примерно по 2,5 см. Солю, перчу со всех сторон. Лук очищаю, нарезаю тончайшими полукольцами, перекладываю в глубокую миску, слегка присаливаю, поливаю уксусом и хорошенько мну руками, пока лук не станет мягким и не пустит сок.

Соединяю лук с мясом, перемешиваю и оставляю мариноваться при комнатной температуре на 1-2 часа. Разогреваю духовку до 220 °С в режиме «конвекция + гриль». Достаю мясо из маринада, обсушиваю от лишней жидкости бумажными полотенцами, поливаю растительным маслом и снова перемешиваю.

Выкладываю куски свинины на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекаю в верхней трети духовки около 20 минут, пару раз переворачивая кусочки лопаткой для равномерной корочки. Готовый шашлык подаю горячим, с лавашом, свежими овощами или соусом.