05 февраля 2026 в 07:48

Шашлычки по-персидски: курица в пряностях и соусе фесенджун. Тайна аромата — в лепестках розы и грецких орехах

Фесенджун — это не просто соус. Это густой, теплый, ореховый бархат, в котором купается каждый кусочек курицы. Грецкие орехи, растертые почти в пасту, создают основу — кремовую, сытную, благородную. А гранатовый сироп вшивает в этот бархат тончайшие золотые нити сладости и легкой терпкости. Курица на шпажке — лишь повод, чтобы прикоснуться к этой роскоши.

Сначала готовим пряную смесь: в сухой сковороде на среднем огне 1–2 минуты обжариваем до аромата 1/2 ч. л. молотого кардамона, 1 ч. л. кориандра, 1 ст. л. корицы, 1/2 ст. л. тмина, 3 ст. л. измельченных лепестков розы и 1/2 ч. л. сахарной пудры. Смешиваем специи с 700 г кусочков куриного бедра (3 см), солим и оставляем мариноваться минимум на 30 минут. Для соуса фесенджун в кастрюле на среднем огне пассеруем 2 тонко нарезанные луковицы и 2 натертые моркови в 2 ст. л. масла 20 минут до мягкости. Добавляем еще масла и 125 г мелко молотых обжаренных грецких орехов, готовим 2 минуты. Вливаем 500 мл куриного бульона, добавляем 75 мл гранатового сиропа, 1,5 ч. л. сахара, соль и тушим 30–35 минут до загустения. Маринованную курицу нанизываем на 8 шпажек. Обжариваем на хорошо разогретой сковороде-гриль или в духовке с функцией гриль по 3 минуты с каждой стороны, смазывая растопленным топленым маслом. Для салата «Ширази» смешиваем кубики огурца, мелкий красный лук, четвертинки помидоров черри, зерна граната, сок лимона и рубленую мяту. Подаем шашлычки, политые теплым соусом фесенджун, с порцией салата.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

