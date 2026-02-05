Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 11:10

Стало известно, что Россия видит важным аспектом договора по Украине

Признание Донбасса назвали важным для России аспектом договора по Украине

Фото: РИА Новости
Россия считает частью большого договора признание Донбасса в составе РФ всеми странами, сообщили в ТАСС со ссылкой на близкий к переговорам в Абу-Даби источник. Отмечается, что 4 февраля в ОАЭ начался второй раунд встречи между Россией, Украиной и США.

Для российской стороны этот аспект с признанием Донбасса всеми странами видится очень важным, — уточнил собеседник агентства.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что делегации России, Украины и США достигли прогресса по мирному соглашению, несмотря на «разжигателей войны» из Великобритании и Евросоюза. По его словам, помешать этому процессу невозможно.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа сообщил, что российская делегация не меняла ни тон, ни позицию на переговорах в Абу-Даби. По его словам, Москва с самого начала была нацелена на завершение кризиса и придерживалась договоренностей, достигнутых в Анкоридже. В то же время европейские страны изменили позицию.

Донбасс
Россия
Абу-Даби
переговоры
