Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 11:27

Контрабандисты попытались вывезти из России метеорит за 323 млн рублей

Таможня пресекла вывоз в Англию метеорита Алетай стоимостью 323 млн рублей

Фото: customs.gov.ru
Читайте нас в Дзен

Сотрудники Балтийской таможни помешали контрабандистам вывезти в Великобританию осколок метеорита Алетай, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Фрагмент космического происхождения массой более 2,5 тонны обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга.

Установлено, что груз ввезли в Россию из страны Евразийского экономического союза и при вывозе задекларировали как скульптуру для ландшафтного дизайна. При детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость не соответствуют сведениям, указанным в сопроводительных документах.

Экспертиза установила, что это крупный фрагмент железного метеорита Алетай, и его стоимость составляет около 323 млн рублей, — рассказали в пресс-службе.

Алетай — крупнейший из известных железных метеоритов на Земле. Его обнаружили в 1898 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Общая масса находки оценивается примерно в 28 тонн, а сам метеорит состоит в основном из железа и никеля. Крупные фрагменты Алетая имеют высокую научную и коллекционную ценность.

Ранее сотрудники таможенники обнаружили кокаин весом 40 килограммов. Партия, состоящая из 40 брикетов с белым порошком и кристаллами, оценивается на черном рынке в 600 млн рублей. Спрятанные наркотики обнаружили в полостях контейнера, который в Россию доставило грузовое морское судно. Виновным грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

таможенники
метеориты
контрабанда
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опекунша лишала детей-инвалидов еды, тепла и туалета
Суд Бурятии конфисковал иномарку у местного жителя за нетрезвое вождение
Россиянам назвали условия повторной сдачи биометрии
Трехкратный призер Олимпиад Макморрис был госпитализирован в Италии
В России оценили попытку Латвии и Эстонии «присоседиться» к переговорам
«Зачем она потащилась за Галкиным?»: отъезд Пугачевой связали с абьюзом
В Госдуме ответили, почему США не подписывают договор о ядерном сдерживании
Девушка расправилась с возлюбленным после блокировки в соцсетях
После публикации файлов Эпштейна полетели первые головы
Уитэкер высказался о накачке Киева оружием на фоне мирных переговоров
Кто из россиян выступит за другие страны на Олимпиаде-2026: фото
«Хороший вариант»: агент отреагировал на переход Панарина в новый клуб НХЛ
«Пообещали, что буду моделью»: россиянку спасли из рабства в Мьянме
В МИД раскрыли, чему будут посвящены переговоры Лаврова и председателя ОБСЕ
Пострадавшему в школе Красноярска ребенку потребуется пересадка кожи
Страшные кадры мощного взрыва в ХМАО опубликовали в Сети
Двое россиян пострадали из-за мощного взрыва в ХМАО
Стало известно, сколько торговых центров рискуют закрыться в ближайшие годы
Россиянину назначили 320 часов работ за многомиллионный долг по ЖКХ
В Совете Федерации оценили потенциал британских спецслужб
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.