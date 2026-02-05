Контрабандисты попытались вывезти из России метеорит за 323 млн рублей Таможня пресекла вывоз в Англию метеорита Алетай стоимостью 323 млн рублей

Сотрудники Балтийской таможни помешали контрабандистам вывезти в Великобританию осколок метеорита Алетай, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ФТС. Фрагмент космического происхождения массой более 2,5 тонны обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Санкт-Петербурга.

Установлено, что груз ввезли в Россию из страны Евразийского экономического союза и при вывозе задекларировали как скульптуру для ландшафтного дизайна. При детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость не соответствуют сведениям, указанным в сопроводительных документах.

Экспертиза установила, что это крупный фрагмент железного метеорита Алетай, и его стоимость составляет около 323 млн рублей, — рассказали в пресс-службе.

Алетай — крупнейший из известных железных метеоритов на Земле. Его обнаружили в 1898 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Общая масса находки оценивается примерно в 28 тонн, а сам метеорит состоит в основном из железа и никеля. Крупные фрагменты Алетая имеют высокую научную и коллекционную ценность.

Ранее сотрудники таможенники обнаружили кокаин весом 40 килограммов. Партия, состоящая из 40 брикетов с белым порошком и кристаллами, оценивается на черном рынке в 600 млн рублей. Спрятанные наркотики обнаружили в полостях контейнера, который в Россию доставило грузовое морское судно. Виновным грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.