Верблюды обзавелись собственными паспортами в одной ближневосточной стране

Верблюды обзавелись собственными паспортами в одной ближневосточной стране Минсельхоз Саудовской Аравии объявил о введении паспортов для верблюдов

Саудовская Аравия начала выдачу паспортов для верблюдов, сообщило Министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства в соцсети Х. Эта мера призвана модернизировать управление поголовьем и создать централизованную базу данных.

Его превосходительство заместитель министра представил паспорт на верблюда с целью повышения эффективности работы [животноводческой] отрасли и создания базы данных о верблюдах, — сказано в сообщении.

Паспорт станет официальным аккредитованным документом, содержащим ключевую информацию о конкретном животном. В документ будут внесены данные о породе верблюда и его владельце. Особое внимание уделяется подробной карте вакцинаций, которая позволит вести точную медицинскую историю для каждого животного.

Как отмечает министерство, такая система должна облегчить мониторинг инфекционных заболеваний внутри популяции. Кроме того, документация упростит процедуру подтверждения прав собственности для владельцев животных.

Нововведение также направлено на повышение эффективности племенной работы для животноводов. Власти рассчитывают, что цифровизация учета положительно скажется на развитии всей отрасли.

Ранее в США двое молодых людей незаконно проникли на территорию морского аквариума Florida Keys Aquarium Encounters с целью рыбалки, что привело к гибели редкой охраняемой рыбы — тарпона. Теперь оба виновника предстанут перед судом.