В школах Красноярска и Кодинска примут кадровые решения после нападений

Кадровые решения в школах Красноярска и Кодинска, где школьницы напали на сверстников, примут до конца недели, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Заявление он сделал по итогам заседания регионального штаба.

До конца недели будут приняты кадровые решения в школах в Красноярске и Кодинске, где произошли инциденты, — написал Котюков.

Ранее губернатор региона сообщил, что Росгвардия проверит частные охранные предприятия, которые обеспечивают безопасность школ в Красноярском крае. Власти решили организовать проверку после двух нападений учеников на сверстников в регионе. Котюков назвал ключевой задачей региона разработку мер профилактики в школах. Он поручил педагогам провести работу с детьми из группы риска и применить индивидуальный подход к ученикам. По его словам, необходимо пресекать любые попытки травли в классах.

Ранее стало известно, что 4 февраля ученица восьмого класса подожгла одноклассника в школе Красноярска. Пострадали по меньшей мере шесть человек. По предварительным данным, девочка закинула горючую смесь в класс и била молотком всех, кто выбегал из него. Одноклассники описали ученицу как замкнутую и необщительную. При этом, по их словам, травли в классе не было и она сама избегала общения.