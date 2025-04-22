Шарлотку в сторону! Обалденный пирог-солнце с апельсинами — быстрый рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим пирог-солнце с апельсинами в духовке! Представьте, как в вашем доме воздух наполняется цитрусовым ароматом, а на столе появляется золотистый, словно само солнце, пирог с апельсинами. Этот десерт невероятно прост в приготовлении, но его яркий вкус и сочная текстура покорят любого.

Для пирога вам понадобится: 2 яйца, 150 г сахара, 8 г ванильного сахара, 80 г растительного масла, 110 г муки, щепотка соли, цедра трех четвертей апельсина, 3 ст. л. апельсинового сока и 1 ч. л. разрыхлителя. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Аккуратно влейте растительное масло, продолжая перемешивать. Добавьте цедру и апельсиновый сок, затем постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем и солью. Тесто должно получиться гладким и однородным.

Вылейте его в смазанную маслом форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут. Готовность проверьте зубочисткой — она должна выходить сухой. Дайте пирогу немного остыть, прежде чем доставать его из формы. Подавайте теплым или полностью остывшим — этот солнечный десерт хорош в любом виде! Мягкий, ароматный, с нежной цитрусовой ноткой, он станет идеальным завершением обеда или чайным угощением.

Ранее сообщалось, как приготовить хрустящие яблочные драники на завтрак.