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16 июня 2026 в 11:32

Шарлотку больше не пеку: сливочный манник «Три яблока» — новый фаворит, разваливается из-за нежной текстуры

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется яблочный пирог к чаю, все обычно вспоминают про шарлотку. Но в последнее время я чаще готовлю этот сливочный манник. Секрет его нежности не в большом количестве масла, а в манке, которая заранее набухает в молоке и делает выпечку мягкой и сочной.

Для приготовления вам понадобится: яблоки — 3 шт, манная крупа — 180 г, мука — 120 г, сахар — 140 г, молоко — 400 мл, сливочное масло — 70 г, разрыхлитель — 10 г, ванильный сахар — 10 г.

Манную крупу залейте теплым молоком и оставьте на 30 минут, чтобы она хорошо набухла. Сливочное масло растопите и слегка остудите. В миску с манкой добавьте сахар, ванильный сахар, масло, муку и разрыхлитель, перемешайте до однородности.

Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кубиками, после чего вмешайте их в тесто. Форму для выпечки смажьте маслом, выложите подготовленную массу и разровняйте поверхность.

Выпекайте при 180 градусах около 45–50 минут до красивой золотистой корочки.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева долго искала яблочный пирог, который будет сочнее шарлотки и не получится сухим на следующий день. Этот манник оказался именно таким. Благодаря набухшей манке и большому количеству яблок он остается мягким даже после полного остывания, а кусочки фруктов делают текстуру особенно интересной.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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