«Шансов на победу никаких»: Бородин ответил подавшему в суд Козловскому Бородин заявил, что Козловский проиграет суд о моральной компенсации

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Виталий Бородин

Шансов на победу в суде у актера Данилы Козловского нет, предположил в разговоре с NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, у артиста нет доказательств клеветы со стороны главы ФПБК.

Он сейчас в опале, Козловский это делает, чтобы себя обелить перед работодателями, рекламодателями и вернуться на театральную площадку. Мы прекрасно понимаем, что выиграем суд. У них шансов на победу никаких. Доказательств с его стороны нет никаких, мы провели экспертизы, приложим их к делу. Все комментарии не имеют под собой никакой подоплеки, как он думает, что мы его где-то оклеветали, — сказал Бородин.

Он добавил, что Козловский повторно обратился в суд, так как, вероятно, поменял юристов на более сильных, но ему это не поможет.

В начале июня Бородин подготовил обращение в следственные органы для привлечения Козловского к уголовной ответственности за заведомо ложный донос. По словам общественника, артист жаловался на него в суд и утверждал, что он якобы выложил про него ложную информацию в своем Telegram-канале.

В мае ФБПК также просил Генпрокуратуру проверить Козловского на предмет возможного финансирования ВСУ. В заявлении утверждалось, что актер дружит с кинопродюсером и режиссером Александром Роднянским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который был заочно арестован в России по делу о фейках про армию.

19 июля Козловский через суд потребовал один рубль моральной компенсации с Бородина.