Шамсутдинову вновь отказали в возбуждении дела о вымогательстве

Следственный комитет повторно отказал Рамилю Шамсутдинову, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье, в возбуждении уголовного дела о вымогательстве.
По словам отца солдата-срочника, после первого отказа была подана жалоба в прокуратуру, которая потребовала от СК организовать дополнительную проверку.
И опять новое постановление об отказе, — сказал Салимчан Шамсутдинов.
Он утверждает, что сослуживцы отобрали у его сына банковскую карту, с которой снимали деньги, что модно расценить как вымогательство,
Ранее NEWS.ru писал, что адвокаты Шамсутдинова обжаловали приговор другому срочнику — Руслану Мухатову, получившему условный срок за дедовщину. Шамсутдинов и несколько других солдат проходят потерпевшими по делу Мухатова.
Рядовой Шамсутдинов вечером 25 октября
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен