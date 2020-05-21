Общество

Шамсутдинову вновь отказали в возбуждении дела о вымогательстве

13:23, 22 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет повторно отказал Рамилю Шамсутдинову, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье, в возбуждении уголовного дела о вымогательстве.

По словам отца солдата-срочника, после первого отказа была подана жалоба в прокуратуру, которая потребовала от СК организовать дополнительную проверку.

И опять новое постановление об отказе, — сказал Салимчан Шамсутдинов.

Он утверждает, что сослуживцы отобрали у его сына банковскую карту, с которой снимали деньги, что модно расценить как вымогательство, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокаты Шамсутдинова обжаловали приговор другому срочнику — Руслану Мухатову, получившему условный срок за дедовщину. Шамсутдинов и несколько других солдат проходят потерпевшими по делу Мухатова.

Рядовой Шамсутдинов вечером 25 октября начал стрелять по сослуживцам при сдаче караула: погибли два офицера, сержант и пять солдат. Несколько СМИ со ссылкой на донесение руководства воинской части командованию заявили, что причиной трагедии стали неуставные отношения в воинской части в Горном.

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