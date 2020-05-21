Шамсутдинову вновь отказали в возбуждении дела о вымогательстве

https://static.news.ru/photo/40bdddce-9c18-11ea-ab67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет повторно отказал Рамилю Шамсутдинову, который застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье, в возбуждении уголовного дела о вымогательстве.

По словам отца солдата-срочника, после первого отказа была подана жалоба в прокуратуру, которая потребовала от СК организовать дополнительную проверку.

И опять новое постановление об отказе, — сказал Салимчан Шамсутдинов.

Он утверждает, что сослуживцы отобрали у его сына банковскую карту, с которой снимали деньги, что модно расценить как вымогательство, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокаты Шамсутдинова обжаловали приговор другому срочнику — Руслану Мухатову, получившему условный срок за дедовщину. Шамсутдинов и несколько других солдат проходят потерпевшими по делу Мухатова.