https://static.news.ru/photo/3f7d586a-429d-11ea-a583-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров жёстко высказался о либеральных журналистах, которые под видом правды якобы преподносят заведомо ложную информацию. В данном случае возмущение чеченского лидера вызвали материалы о тайных казнях в Чечне.

Они будут говорить, писать — внимания не обращайте, не комментируйте. Оставьте их. Я их не считаю людьми, я их считаю шайтанами без чести, без религии, без морали, без ничего, — заявил Кадыров в ходе заседания коллегии МВД.

По его словам, те, кто распространяет сплетни, является для республики «врагом номер 1». Глава Чечни напомнил, что не оставит без внимания всех тех, кто распространяет грязные слухи, связанные с республикой, передаёт ЧГТРК «Грозный».

Мы отвечаем за порядок в нашем регионе. И надо выявлять тех шайтанов, которые распространяют сплетни. Мы с вами знаем цену мирной жизни, безопасности, — резюмировал чеченский лидер.

Ранее NEWS.ru писал, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проверит данные о том, что ей предъявили во время поездки в Чечню родственников якобы расстрелянных граждан вместо них самих.

3 октября 2017 года правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что 20 сентября чеченские власти доставили в Грозный и показали Москальковой двух граждан из списка погибших. Однако, по предварительным данным, вместо Шамхана Юсупова и Махмы Мускиева из «расстрельного списка» привезли на встречу с омбудсменом их родных братьев.