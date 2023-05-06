Сестра подозреваемого в подрыве машины Прилепина рассказала о брате RT: сестра подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина рассказала о брате

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Сестра подозреваемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина Ирина рассказала о младшем брате Александре Пермякове. Она считает брата человеком вспыльчивым, сообщает RT в Telegram.

Вспыльчивый, но не злой. Доверчивым его не назвать, — охарактеризовала женщина Александра.

Она отметила, что вместе с ним училась в школе-интернате в Дружковке Донецкой Народной Республики (ДНР), они из малоимущей семьи. Александра, когда он был подростком, судили за хулиганство и разбой. В 2015 году брат, по словам женщины, вступил в ополчение ДНР. Ирина добавила, что российский паспорт брат получил в 2023 году. Родным в последнее время рассказывал, что работает на стройке в Москве. Нижний Новгород прежде не упоминал, уточнила женщина.

Взрыв автомобиля Audi Q7, в котором находились Прилепин и его 27-летний водитель Александр Шубин, произошел 6 мая в Нижегородской области. В результате случившегося Шубин скончался, а писатель получил многочисленные травмы. Позже стало известно о задержании двух мужчин, причастных к инциденту. СК завел дело о теракте.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что на причастность к покушению на писателя Захара Прилепина проверяют задержанного по имени Александр Пермяков. По данным СК, на допросе он рассказал, что заложил бомбу по пути следования автомобиля публициста и привел в действие дистанционно. Специалисты взяли смывы с его рук и одежды для проведения судебных экспертиз.