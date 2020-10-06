Сестра Михаила Ефремова рассказала, как актёру «сидится» в СИЗО

https://static.news.ru/photo/cbbda3c6-085d-11eb-9162-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сестра Михаила Ефремова рассказала о времяпрепровождении и самочувствии актёра в СИЗО. По словам Анастасии Ефремовой, её брат «не пал духом» и не испытывает проблем в изоляторе.

Актёр спокойно переносит условия заключения, он даже взял с собой пьесу, которую читает сокамерникам. Личность актёра настолько популярна, добавила Ефремова, что за него «уже все зоны бьются», приводит слова родственницы артиста KP.RU.

Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает, — сказала сестра осуждённого.

Также Анастасия Ефремова добавила, что в СИЗО с актёром ничего плохого не случится и у него там «нормальные условия».

Михаил Ефремов осуждён за смертельное ДТП в центре Москвы, которое произошло 8 июня. Джип актёра, которым он управлял в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон. Водитель фургона погиб на месте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что трое потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова предъявили актёру иски о компенсации морального вреда на общую сумму в 3 млн рублей. Об этом сообщил их адвокат Александр Добровинский.