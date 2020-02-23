https://static.news.ru/photo/a83cea3e-566e-11ea-82b1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жуков Фото: АГН Москва/Global Look Press

Музыкант Сергей Жуков рассказал, что ему несколько раз предлагали заняться политической карьерой. Один из губернаторов готов доверить кумиру 90-х сектор культуры.

По его словам, лучше быть полезным человеком в музыке, чем бесполезным в политике.

Я пока знаю, где зарабатывать деньги кроме политики. Поэтому в самом крайнем случае... Если будет совсем всё плохо, я пойду туда, — отметил он в разговоре с KP.RU.

Сам он признался, что не готов всё бросить и уехать в Ульяновскую область, потому что нельзя заниматься вещами, в которых у тебя нет определённых знаний и умений.

Ранее музыкант Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля. Своё решение поэт объяснил тем, что россияне часто просят его разобраться в той или иной проблеме и этим буквально вынудили звезду начать политическую карьеру. Членство в партии Шнуров вновь прокомментировал в стихах.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская с иронией отреагировала на новость о том, что музыкант занялся политической карьерой, и посвятила ему шуточное стихотворение.