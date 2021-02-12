Сергей Лавров пошутил про слухи о своём незаконнорожденном сыне

https://static.news.ru/photo/e056d8b4-6d3b-11eb-99f8-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поведал о своём отношении к «доброжелателям» в Интернете и слухах о его незаконнорожденном сыне. По его словам, в Сеть иногда пытаются вбросить «какую-то грязь» про близких людей, однако дипломат подобные публикации даже не читает.

Иногда «доброжелатели» привлекают внимание из самых лучших побуждений. Например, шесть-семь месяцев назад показали репортаж (как всегда, это анонимно) о том, что в хозяйственных подразделениях МИД России работает мой незаконнорожденный сын <...> Но что-то он не ходит к папе. Видимо, хорошо зарабатывает, — заявил глава МИД РФ в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

Он отметил, что «ни один член правительства, тем более министр иностранных дел, не имеет права позволять выбить себя из колеи».

В Голливуде давным-давно была пословица: «Never let them see you sweat» («Никогда не давай им возможности увидеть, как ты вспотел»), — резюмировал дипломат.

Лавров также отказался называть имена высокопоставленных представителей Европейского союза, с которыми его связывают приятельские отношения. Он подчеркнул, что на Западе воспринимают российских партнёров как «токсичных».

Кроме того, Лавров дал оценку деятельности бывшего президента США Дональда Трампа. Он заметил, что экс-глава Белого дома является выдающимся политиком и очень яркой личностью. Руководитель внешнеполитического ведомства признался, что его удивляет ситуация с объявлением импичмента Трампу. По словам Лаврова, он наблюдает за этим «с изумлением», при всём уважении к законодательству страны. Министр подчеркнул, что всё, в чём обвиняют Трампа, не соответствует действительности и никаких свидетельств его преступлений нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель Министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе отреагировала на слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о готовности РФ разорвать отношения с Евросоюзом. Она посчитала словам дипломата странными.