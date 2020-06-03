«Серебряный дождь» 4 июля выйдет в эфир в последний раз

Из-за финансовых трудностей радио «Серебряный дождь» выйдет последний раз в эфир 4 июля. В этот день радиостанция отмечает свой день рождения.
Как
Мы назначили 4 июля последний день, у нас день рождения просто станции. В последний день хотели его в последний раз отпраздновать. А дальше уже что-то по этому поводу делать, — сказал Савицкий.
Ранее NEWS.ru писал, что разгорающийся в РФ экономический кризис грозит крахом радиовещательной отрасли. В связи с этим вице-президенты Российской академии радио Юрий Костин, Юлия Голубева и Александр Полесицкий обратились к Минсвязи и Российской телевизионной и радиовещательной сети с просьбой предоставить 50-процентную скидку от стоимости услуг по распространению сигнала для всех FM-радиостанций РФ на полгода.
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