«Серебряный дождь» 4 июля выйдет в эфир в последний раз

https://static.news.ru/photo/b6d749ec-a5a4-11ea-a880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Серебряный дождь/vk.com

Из-за финансовых трудностей радио «Серебряный дождь» выйдет последний раз в эфир 4 июля. В этот день радиостанция отмечает свой день рождения.

Как рассказал РИА Новости генеральный директор радиостанции Дмитрий Савицкий, в последнее время у «Серебряного дождя» были задержки с зарплатами, что будет дальше с существованием станции — покажут обстоятельства.

Мы назначили 4 июля последний день, у нас день рождения просто станции. В последний день хотели его в последний раз отпраздновать. А дальше уже что-то по этому поводу делать, — сказал Савицкий.

Ранее NEWS.ru писал, что разгорающийся в РФ экономический кризис грозит крахом радиовещательной отрасли. В связи с этим вице-президенты Российской академии радио Юрий Костин, Юлия Голубева и Александр Полесицкий обратились к Минсвязи и Российской телевизионной и радиовещательной сети с просьбой предоставить 50-процентную скидку от стоимости услуг по распространению сигнала для всех FM-радиостанций РФ на полгода.