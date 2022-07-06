Сердечников предупредили об изменении свойств лекарств из-за жары Врач Лебедева: жара может изменить действие лекарств у людей с болезнями сердца и сосудов

Фото: Matthias Toedt/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Под влиянием жары у людей с болезнями сердца и сосудов может измениться действие лекарств на организм. Об этом предупредила в беседе с РИА Новости аместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра «Коммунарка» Анастасия Лебедева. По её словам, пациентам с кардиологическими проблемами следует гулять, работать в огороде и планировать походы в магахин или к врачу до 11 утра и посчле 17 часов вечера.

В жаркую погоду <...> под воздействием высоких температур меняется тонус сосудов, по-другому могут действовать лекарственные препараты, с потом выделяется значительное количество важных микроэлементов, отвечающих за регуляцию сердечного ритма, а при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам, — рассказала врач.

Она предупредила, что таким людям в жару рекомендуется находиться в прозладном помещении, избегать высоких температур и все дела планировать на утро до 11 часов или на вечер после 17 часов.

Не стоит появляться на солнце в период его высокой активности. Если вы отдыхаете у водоема, надо находиться в тени, избегать купания, если вода очень холодная, большая разница температур может вызвать спазм сосудов, — подчеркнула кардиолог.

Особенно большую. опасность, по словам врача, жара представляет дл пожилых людей, поэтому им особенно необходимо обеспечить прохладу в помещении и напоминать о необходимости пить воду.

Питание во время жары также должны быть легким, включать большое количество сезонных овощей и фруктов. Следует избегать фастфуда и сладкой газировки.

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