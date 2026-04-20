Сердце замирает от красоты: сажаю, и они в первое же лето цветут шапками

Мечтаете о даче, где с середины лета все утопает в красках, а сердце замирает от восторга при виде пышных цветущих кустов? Тогда вам нужны растения, которые уже в первый год жизни превращаются в роскошные «букеты».

Забудьте о многолетниках, цветущих на второй-третий год, и присмотритесь к настоящим рекордсменам. Например, газания. Ее крупные соцветия, напоминающие яркие ромашки всех оттенков радуги, покрывают аккуратные кустики с июня и до самых заморозков, а при хорошем уходе газания способна радовать глаз до октября.

Годеция способна заменить собой целый цветник. Ее изящные кустики, вырастающие из семян без лишних хлопот, буквально усыпаны крупными, похожими на махровые колокольчики цветами, создавая эффект сплошного цветущего ковра.

Если же вам по душе что-то более фактурное, обратите внимание на тысячелистник радужный. Этот выносливый многолетник формирует пышный куст высотой около 60 см, который уже в первый сезон покрывается плотными щитками соцветий самых разных оттенков — от белого и розового до насыщенного бордового и желтого.

Ранее был назван многолетник, который цветет синим водопадом.