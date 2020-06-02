Сенаторы одобрили закон о преподавании студентов в школах

https://static.news.ru/photo/c5a0a512-a4ce-11ea-93f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Melnikov/Global Look Press

В Совете Федерации одобрили закон, согласно которому студенты старших курсов педагогических вузов могут до получения диплома преподавать в школах.

Зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов пояснил, что к ведению уроков в школах студенты будут допускаться начиная с четвёртого курса при условии успешной сдачи сессии.

Кроме того, согласно закону, студенты технических вузов получат возможность вести занятия по дополнительным общеобразовательным программам в секциях и кружках. Соответствие их тематике образовательной программы студента будет определяться работодателем.

Регламент допуска студентов к преподаванию в школах предстоит согласовать Минпросвещения, Минобрнауки и Минтруду.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме объяснили принятие данного закона дефицитом педагогов, особенно в сельских школах. В первую очередь не хватает учителей иностранных языков и информатики.