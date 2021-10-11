Сенатор рассказал, как получать пенсию умершего супруга

Россияне, потерявшие своих супругов, могут получать их пенсию вместо своей. Однако при переходе на пенсию умершего не полагаются специальные доплаты за стаж и достижение 80-летнего возраста, напомнил сенатор от Курской области, первый зампред комитета СФ по соцполитике Валерий Рязанский в беседе с «Народными Новостями».

Он отметил, что перед тем как обращаться в Пенсионный фонд России с соответствующим заявлением, необходимо рассчитать экономическую целесообразность такого перехода. Сенатор добавил, что процедуру будет невозможно провести, если супруг умер до того, как стал получать пенсию.

Страховая пенсия умершего не сохраняется. В данной ситуации могут начислять пенсию по потере кормильца. Например, будущий пенсионер работал, не дожил до самой пенсии, в жизни всякое бывает, но у него остался иждивенец (жена, близкий родственник). Так вот, иждивенец имеет право на получение пенсии только по потере кормильца. Это специальная категория пенсии, — пояснил Рязанский.

При переходе на пенсию умершего супруга не учитывается трудовой северный или, например, сельский стаж.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, какие категории граждан могут выйти на пенсию досрочно. Эта опция есть у многодетных матерей, педагогов и творческих работников.