Сенатор предложил дать третий выходной женщинам с детьми

https://static.news.ru/photo/e9a46cf8-b023-11eb-8962-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для женщин с детьми следует установить четырёхдневную рабочую неделю. Дополнительный день позволит им «больше времени уделить семье, своему ребёнку, решить те вопросы, которые не решишь в выходные дни», заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов.

Он высказался за обсуждение инициативы на заседании трёхсторонней комиссии, так как такая мера затрагивает трудовое законодательство.

Если будет достигнут компромисс, эта идея имеет право на жизнь, — полагает Леонов.

Он особо подчеркнул, что дополнительный выходной для женщин с детьми «не должен сказываться на их зарплате или отпуске».

Рассуждая о возможности перехода России на четырёхдневную рабочую неделю в целом, сенатор высказал мнение, что это неудобно, в том числе в плане работы госорганов и бюджетных организаций. По его мнению, это «не вопрос ближайшего будущего».

Сенатор отметил, что «это вопрос непростой», поэтому важно всё просчитать, чтобы люди не потеряли в зарплате«.

Ввести в России четырёхдневную рабочую неделю летом 2019 года предложил занимавший в ту пору пост главы правительства Дмитрий Медведев. На фоне пандемии коронавируса уже в статусе зампредседателя Совета безопасности он отметил, что эпидемиологическая ситуация оживила обсуждение темы.

Вместе с тем он подчеркнул, что переходить на «четырёхдневку» надо не в ущерб развитию экономики. В свою очередь в Федерации независимых профсоюзов России выразили готовность обсуждать сокращённую рабочую неделю, но указали на то, что в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы. В том числе защита прав работников.

С предложением ввести в России четырёхдневную рабочую неделю для женщин ранее выступила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

В целом же скептики опасаются, что такое нововведение может негативно сказаться на производительности и оплате труда.