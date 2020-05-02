Сенатор посчитал, что россияне смогут отдохнуть на отечественных курортах

https://static.news.ru/photo/34028798-8c68-11ea-8b0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Российские черноморские курорты вряд ли откроются летом, но в сентябре-октябре там можно отдохнуть. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Думаю, до конца лета открытие наших черноморских курортов маловероятно. Но сентябрь-октябрь — это уже реально, — цитирует его РИА Новости.

Рязанский добавил, что как раз в это время «бархатный сезон» и россияне смогут отлично отдохнуть. Кроме того, отметил сенатор, они могут отправиться в отпуск на машине по тем российским регионам, где туристическая инфраструктура уже начнёт работать.

Как писал NEWS.ru, туристическая отрасль может стать тем сектором бизнеса, который поможет выйти российским регионам из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова считает, что российской власти следует сосредоточиться на поддержке «инфраструктурного ядра» — отелей, курортов, санаториев, домов отдыха, круизных судов и других объектов размещения людей.