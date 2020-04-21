Туризму в РФ предсказали роль «локомотива выхода из кризиса»

https://static.news.ru/photo/da182546-83e6-11ea-b738-fa163e074e61_660.jpg Сочи Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Туристическая отрасль может стать тем сектором бизнеса, который поможет выйти российским регионам из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом рассказала ТАСС руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова. По её словам, российской власти следует сосредоточиться на поддержке «инфраструктурного ядра» — отелей, курортов, санаториев, домов отдыха, круизных судов и других объектов размещения людей. Догузова сообщила, что предложения Ростуризма по поддержке отрасли уже отправлены на рассмотрение кабмина.

Я верю, что текущая ситуация может стать уникальным шансом для внутреннего туризма, а сам туризм — локомотивом выхода из кризиса для большинства регионов страны, — подчеркнула глава Ростуризма.

Как ранее сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил о намерении обсудить меры по развитию внутреннего туризма в стране после пандемии.