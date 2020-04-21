Туризму в РФ предсказали роль «локомотива выхода из кризиса»

Туристическая отрасль может стать тем сектором бизнеса, который поможет выйти российским регионам из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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Я верю, что текущая ситуация может стать уникальным шансом для внутреннего туризма, а сам туризм — локомотивом выхода из кризиса для большинства регионов страны, — подчеркнула глава Ростуризма.
Как ранее сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил о намерении обсудить меры по развитию внутреннего туризма в стране после пандемии.
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